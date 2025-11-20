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[отменено] Сахаджа йога медитация на Чистых прудах

Мясницкая улица, 24/7с1, 11А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Практика сахаджа-медитации, благодаря которой ты сможешь выйти за рамки ментальной, эмоциональной и физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Занятие бесплатное, регистрация обязательна.

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Комментарии

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Бородулина Вероника
22 июня 2025, 22:21

Очень красивое место. Дружелюбная уютная атмосфера . Приятная медитация и учителя . Вернусь обязательно с друзьями.

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