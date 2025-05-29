Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходит для новичков и опытных. Медитации теперь проходят в другой локации. Будь внимателен :) Сахаджа йога — это метод медитации, который позволяет выйти за рамки ментальной, эмоциональной, физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Мероприятие проходит в пространстве «Мистерия». Предусмотрен приветственный чай. Занятие бесплатное, регистрация обязательна.