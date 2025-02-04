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«Сабрина» (1954)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: В роскошной усадьбе на западном берегу Лонг-Айленда обитало семейство миллионеров Лэрраби. Отец, мать и два сына. Старший - Лайнус - умный, младший - Дэвид - красивый. В Дэвида была безответно влюблена юная дочь шофера семьи Сабрина. Чтобы «излечить» дочь от любовной лихорадки, отец отправляет её в Париж в школу поваров. Через несколько лет домой возвращается изысканная утонченная красавица. Её чувства не прошли, но теперь уже и Дэвид покорен ею. Семейные планы расширения бизнеса за счет удачной женитьбы непутёвого сына под угрозой… Старший брат готов мужественно принять удар на себя и поухаживать за навязчивой девчонкой… Бронь по телефону.

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