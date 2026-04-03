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Сабгейз х Не Андерграунд (Subgaze x Not Underground)

fabula HQ, Самокатная улица, 4с1, территория бывшего завода «Кристалл»

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Коллаборация двух близких по музыкальному духу команд вокруг берлинского танцевального техно. Здесь будет возвращение к истокам: глубокий грув и таинственный саунд. Девятичасовой марафон с резидентами и приглашенными артистами. В фокусе: Yuka — резидентка команды m_division и лейбла Даши Раш - Fullpanda. Плодотворная электронная артистка с релизами на таких лейблах как: Edit Select, Semantica, About Blank. И с очень внушительной географией выступлений: Tresor (Berlin), WOMB (Tokyo), Zodiak (Brussel) и т.д. Daniel De Boa — продюсер из Санкт-Петербурга, резидент первого и старейшего техно-лейбла России - Underground Experience, участник ивентов Monasterio, Базовое Техно, а также создатель и идеолог серии мероприятий МИР-2. Unbalance — московский продюсер и основатель лейбла Overbalance, резидент команд m_division и Monasterio Moscow. Wellew — диджей и продюсер из Москвы, основатель столичного клуба RNDM, босс лейбла rndm.club. В качестве автора своей музыки Михаил отметился релизами на Devotion Records, Wetland, Базовое Техно.

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