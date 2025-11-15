Выставка Jony — это самая откровенная исповедь артиста, высказанная не в словах и нотах, а в образах. Каждая концепция, каждый эскиз, каждая метафора, наполняющая залы Omelchenko Gallery, рождена в его внутренней вселенной. Выставка построена как путешествие по трек-листу альбома, но путь этот — не линейный маршрут, а лабиринт чувств. Зритель становится участником диалога, который Jony ведет с самим собой, проходя через залы, как через этапы внутренней трансформации. «Я всегда чувствовал, что мои песни — это не просто звук, это целые миры. И в этом проекте я впервые смог не только рассказать, но и показать эти миры. Каждый объект на выставке — это моя личная история, мое ощущение от песни, переведенное в визуальную форму. Это самый откровенный разговор со слушателями, который только можно представить», — Jony.