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Омельченко (Omelchenko)
Староконюшенный пер., д. 32

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка Jony — это самая откровенная исповедь артиста, высказанная не в словах и нотах, а в образах. Каждая концепция, каждый эскиз, каждая метафора, наполняющая залы Omelchenko Gallery, рождена в его внутренней вселенной. Выставка построена как путешествие по трек-листу альбома, но путь этот — не линейный маршрут, а лабиринт чувств. Зритель становится участником диалога, который Jony ведет с самим собой, проходя через залы, как через этапы внутренней трансформации. «Я всегда чувствовал, что мои песни — это не просто звук, это целые миры. И в этом проекте я впервые смог не только рассказать, но и показать эти миры. Каждый объект на выставке — это моя личная история, мое ощущение от песни, переведенное в визуальную форму. Это самый откровенный разговор со слушателями, который только можно представить», — Jony.

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