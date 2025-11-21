В эту пятницу клуб DFF погрузится в праздничную итальянскую атмосферу по случаю презентации нового альбома музыкального исполнителя RVMZES «Итальянец 3» и празднования его дня рождения. В меню — la musica от друзей и знакомых, live от артиста и секретных гостей и тотальный Il dolce far niente! В лайнапе: RVMZES (LIVE) / JUGHEAD (LIVE) / SAYNOMO / VERONIGER / NASTY TESH / SRT / KICK / H4MZEY. FC/DC. Оплата на входе наличными и QR-кодом. Начало в 23:59, вход открыт с 23:30.