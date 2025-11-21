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Rvmzes Ita 3 presentation & b-day party

Restaurant by Deep Fried Friends, ул. Яузская 10/2с4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту пятницу клуб DFF погрузится в праздничную итальянскую атмосферу по случаю презентации нового альбома музыкального исполнителя RVMZES «Итальянец 3» и празднования его дня рождения. В меню — la musica от друзей и знакомых, live от артиста и секретных гостей и тотальный Il dolce far niente! В лайнапе: RVMZES (LIVE) / JUGHEAD (LIVE) / SAYNOMO / VERONIGER / NASTY TESH / SRT / KICK / H4MZEY. FC/DC. Оплата на входе наличными и QR-кодом. Начало в 23:59, вход открыт с 23:30.

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