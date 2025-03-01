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Ruvenzori «Под парусом»

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

RUVENZORI «Под парусом» — открывающая танцевальная вечеринка этой весны и второй эпизод из цикла событий лейбла, манифестирующего ценности путешествий, активной наполненной жизни и исследования мира. Начало весны — самое время, чтобы отправиться в музыкальное путешествие, погрузиться в мечтательную эстетику парусных регат, ощутить порывы свежего морского бриза, закатные блики на океанских волнах и вдохновиться на новые путешествия. line-up: Two twenty / Izhevski (3-часовой сет) / Stan Tone / Talemates

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