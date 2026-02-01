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Русское цифровое искусство

Дом Культуры Исток, Большая Никитская улица, 60с1

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Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Лекция-интерактивная выставка русского диджитал-арта: от картин через медиадизайн к кино и геймдеву. На лекции рассмотришь примеры самого крутого диджитал-арта из России, посмотришь несколько ярких роликов из сферы анимации и геймдева. Поговоришь как во всей этой сфере участвуют нейронки, что в этой тенденции хорошего и плохого (с примерами процесса создания работ). Лектор Никита Лукинский — дизайнер, основатель телеграм-канала «Унежить душу» и концепт-павильона русского дизайна «Ряд» Исток ДК — это проект Софьи Эрнст и Юлии Журавлевой. Здесь сохраняют и продвигают живую традиционную культуру и фольклор в контексте современный городской жизни.

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