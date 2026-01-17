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Русское чаепитие

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

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4000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Для всех любителей чая, традиций и домашнего уюта — чайная встреча в русской тематике. В программе: — Нескучная лекция про чай и его роль в русской культуре — Чаепитие-дегустация необычных сортов от чайного мастера — Традиционные домашние угощения — блины, мёд, варенье, пироги, баранки и другие сладости — Дружеское общение с новыми интересными людьми Идеальный сценарий для тёплого, уютного вечера и приятных воспоминаний. И, конечно, хорошего настроения — если осенняя хандра превратила тебя в домоседа, чайный вечер станет отличным поводом сменить обстановку, узнать новые интересные факты о привычной культуре и пообщаться в творческой компании

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