Если почитать новости о русском языке, то можно прийти в ужас. Лингвисты постоянно переставляет ударения в словах в угоду безграмотным людям (вот недавно, кажется, даже звОнит разрешили), самые грубые ошибки становятся нормой (уже и «кофе» стало среднего рода). Всё это не имеет никакого отношения к реальной жизни русского языка и работе языковедов (хотя «кофе» в среднем роде и правда давно уже допустимо — примерно с XVII века). На лекции разберут типичные ошибки журналистов в новостях о русском языке и выявят признаки, по которым безошибочно можно опознать фейковую новость. И, конечно, поговорят о самых распространенных речевых ошибках и заглянут в самые современные и авторитетные словари русского языка. Ты узнаешь, к каким источникам стоит обращаться, чтобы точно знать, как правильно писать и говорить по-русски сегодня. Кто рассказывает? Владимир Пахомов. Кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта, ученый секретарь Орфографической комиссии РАН. Автор телеграм-канала «Язык с куркумой», один из ведущих подкаста о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн».