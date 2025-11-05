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Русский традиционный орнамент

Библиотека № 4 имени Е.А. Фурцевой, Фрунзенская набережная, 50

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Это возможность погрузиться в мир древних узоров и символов, познакомиться с их многовековой историей. Участники мастер-класса смогут узнать о различных видах орнаментов — от геометрических до растительных и анималистических. Будет уделено внимание практической части, где каждый сможет попробовать создать собственный эскиз. Ты узнаешь, как русские узоры несли в себе глубокий смысл, оберегая дом и человека. Прикосновение к этим вековым традициям поможет почувствовать связь с прошлым и настоящим.

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