Это возможность погрузиться в мир древних узоров и символов, познакомиться с их многовековой историей. Участники мастер-класса смогут узнать о различных видах орнаментов — от геометрических до растительных и анималистических. Будет уделено внимание практической части, где каждый сможет попробовать создать собственный эскиз. Ты узнаешь, как русские узоры несли в себе глубокий смысл, оберегая дом и человека. Прикосновение к этим вековым традициям поможет почувствовать связь с прошлым и настоящим.