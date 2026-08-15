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Русский авангард в Новой Третьяковке

улица Крымский Вал, 10

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1800₽
Возраст 12+

Про событие

Новая Третьяковка — это огромная галерея на Крымском валу, где хранятся знаменитые работы русских авангардистов. Начнёшь их изучение с «Купания красного коня» Петрова-Водкина — всё еще фигуративной живописи, но уже показавшей, что совсем скоро разразится буря живописных новшеств, пройдёшь эксперименты великих Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, которые обратились к народному искусству, лубку, русской иконе, а иногда и к Древнему Египту. Узнаешь, как русские авангардисты, уже свободные от сдерживающего новации академизма, вдохновились достижениями Сезанна и Ван Гога, искали и находили свои пути, которые прославили русский авангард, посмотришь на работы Лентулова, Кончаловского, Машкова. Дойдёшь до музыкальных абстракций Кандинского и «Чёрного квадрата» Малевича, а также полетаешь над дореволюционным Витебском вместе с Марком Шагалом! Место встречи: в фойе у касс (Крымский вал, 10), главный вход на постоянную экспозицию «Искусство 20 века» Продолжительность: 2 часа. Доступные даты: 15 августа 14:00 5 сентября 13:30 Внимание! Дополнительно приобретаются входные билеты в Новую Третьяковку в кассе или на сайте музея.

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