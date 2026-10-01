На встрече попробуешь вина как признанных производителей, так и новых имён и увидишь, насколько разной может быть сегодня российская винная сцена. Поговоришь о главных винных регионах страны, разберёшься, какие сорта набирают популярность и почему российское вино уже давно не ограничивается несколькими привычными названиями. Будешь сравнивать, обсуждать и искать ответ на главный вопрос: что сейчас происходит с российским виноделием и каким мы увидим его через несколько лет? В стоимость билета входят дегустация пяти вин и небольшие закуски.