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Русские виноделы: мастодонты и новые имена

винотека Vinissimo, Староконюшенный переулок, 19

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На встрече попробуешь вина как признанных производителей, так и новых имён и увидишь, насколько разной может быть сегодня российская винная сцена. Поговоришь о главных винных регионах страны, разберёшься, какие сорта набирают популярность и почему российское вино уже давно не ограничивается несколькими привычными названиями. Будешь сравнивать, обсуждать и искать ответ на главный вопрос: что сейчас происходит с российским виноделием и каким мы увидим его через несколько лет? В стоимость билета входят дегустация пяти вин и небольшие закуски.

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