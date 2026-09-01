Лекция и завтрак с свежесваренным кофе, горячими булочками, сырниками и сезонными фруктами. Так получилось, что выходцы из Российской империи были одной из движущих сил в развитии мировой глянцевой культуры и индустрии развлечений. На лекции ты познакомишься с издателями, иллюстраторами и арт-директорами ведущих журналов; поговоришь об эмигрантских модных домах, конкурсах красоты и фотомоделях; посмотришь на влияние актёров, композиторов, режиссёров и продюсеров, а также на роль русской культуры в голливудской и европейской киноиндустрии. – Узнаешь, как пианист кабаре «Подвал бродячей собаки» стал 22-кратным номинантом на «Оскар». – Пройдёшь путь с петербургским сиротой от бродяжничества до роли главного «злого русского» в американских фильмах. – Посмотришь, кем из наших соотечественников до сих пор вдохновляется Квентин Тарантино при создании фильмов. – Окинешь взглядом, как западный мир сходил с ума от русской культуры на примере Фрэнка Синатры и диснеевских мультиков. – Проникнешься атмосферой высшего американского света и громкими любовными похождениями в компании светских львов и львиц, родом из Российской империи. – Оценишь наряды первой леди США, которые для неё шили сразу несколько белоэмигрантов. – Пробежишься по редакциям Vogue и Harper’s Bazaar вместе с иллюстраторами и издателями из России. И многое другое. О лекторе: Мария Кравченко – автор блога и одноимённого проекта на радио «Серебряный дождь» Old Russia with Masha о малоизвестных людях и фактах нашей истории до и после 1917 года, автор книг «50 историй российских девушек, изменивших мир» и «100 удивительных русских, о которых вы могли не знать». Сбор гостей в 11:00, начало в 11:30.