В начале XX века Париж сходил с ума по «Русским сезонам» Дягилева. Это была не просто мода, а настоящая эстетическая революция: жёсткие корсеты и многослойные юбки рухнули, уступив место свободе, ярким цветам и восточной экзотике. На лекции проследишь, как на стыке театра, живописи и дерзких идей рождался новый образ современной женщины, изменивший мировую моду навсегда. О чём поговоришь: — Освобождение тела: как S-образный корсетный силуэт сменился раскрепощённой геометрией 1910-х. — Магия Льва Бакста: как художник дягилевских балетов превратил театральный костюм в буйство цвета, орнамента и движения. — Бунт Поля Пуаре: как главный кутюрье Парижа предложил женщинам юбку-брюки, тюрбаны и платье-рубашку, утвердив роль модельера как главного законодателя вкуса XX века. — Анатомия стиля: как ориентальные и фольклорные мотивы до сих пор вдохновляют главные модные дома мира. Лектор: Илья Волков — историк искусства, специалист по моде XX века, куратор частных живописных собраний, преподаватель ОЦ «Взлёт» и автор образовательных циклов о живописи и стиле.