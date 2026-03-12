История русской культуры — это не только история художников, музыкантов и писателей, но и людей, благодаря которым их творчество было возможно. В XIX веке купцы, промышленники и дворяне финансировали музеи, театры, образование и научные исследования, меняя культурный ландшафт страны. Поговоришь о династии предпринимателей Демидовых и их поддержке Московского университета, о роли коллекций Юсуповых в истории Пушкинского музея, об открытой для публики галерее Василия Кокорева и многолетней поддержке Чайковского Надеждой фон Мекк. Отдельный сюжет — Савва Морозов, чьи средства направлялись не только на театр, но и на революционное движение. Попробуешь понять, где заканчивается благотворительность и начинается личное влияние на историю культуры. Лекцию дополнит винная дегустация с профессиональным сомелье. В программе — 4–5 вин премиального сегмента. Ты познакомишься с происхождением каждого вина, его стилем и особенностями производства. Лектор — Аркадий Романов, историк, ведущий подкастов «Последний романов» и «На репите», автор книги «Это было в России». Для встречи подготовят расширенный гастрономический сет: выдержанные сыры, мясные деликатесы, орехи, свежие ягоды и авторскую выпечку. Гастрономическую композицию составляют индивидуально для каждой лекции — с учётом её темы и концепции. На мероприятии будет работать профессиональный фотограф, который запечатлеет атмосферу вечера. После встречи каждый гость получит доступ к фотографиям в закрытом чате клуба. Продолжительность лекции — 3–4 часа.