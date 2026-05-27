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Русские диалекты. Северные говоры

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Понимать диалекты русского языка не только интересно, но и полезно. В них сохраняются древние слова, старые формы и особенности речи, которые не встречаются в литературном языке. Знакомясь с диалектами, человек открывает для себя язык своих предков — тот, на котором говорили предыдущие поколения. Это помогает лучше понять историю семьи, традиции народа и культурную память, заключённую в живой речи. Ты услышишь записи всех типов русских диалектов, увидишь записи и материалы, собранные на северных, южных и среднерусских территориях. Посмотрим карты из Диалектологического атласа русского языка и почитаешь Словарь русских народных говоров. Попробуешь говорить на диалектах и научишься определять территорию, на которой вырос твой диалектный собеседник. Кто рассказывает? Игорь Исаев. Кандидат филологических наук, лингвист-диалектолог, популяризатор науки, автор и соведущий лингвистических подкастов «Сложное предложение», «Глагольная группа» и подкаста RTVI «Потом.ком» на канале Научдок.

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