Понимать диалекты русского языка не только интересно, но и полезно. В них сохраняются древние слова, старые формы и особенности речи, которые не встречаются в литературном языке. Знакомясь с диалектами, человек открывает для себя язык своих предков — тот, на котором говорили предыдущие поколения. Это помогает лучше понять историю семьи, традиции народа и культурную память, заключённую в живой речи. Ты услышишь записи всех типов русских диалектов, увидишь записи и материалы, собранные на северных, южных и среднерусских территориях. Посмотрим карты из Диалектологического атласа русского языка и почитаешь Словарь русских народных говоров. Попробуешь говорить на диалектах и научишься определять территорию, на которой вырос твой диалектный собеседник. Кто рассказывает? Игорь Исаев. Кандидат филологических наук, лингвист-диалектолог, популяризатор науки, автор и соведущий лингвистических подкастов «Сложное предложение», «Глагольная группа» и подкаста RTVI «Потом.ком» на канале Научдок.