Русская свадьба: сватовство, выкуп, хлеб-соль, благословение и величание молодых. Это всем известные яркие эпизоды свадебного процесса, но что кроме этого? Русских традиций по стране — бесчисленное количество. Исследователи в основном выделяют несколько главных групп певческих и культурных традиций восточных славян: западно-русские, северно-русские, южно-русские и традиции центральной России. Переселенческие же традиции нужно рассматривать гораздо более индивидуально, но их также можно разделить по этим группам. На лекции рассмотришь особенности хронологического развития свадебного действия и обрядов, насыщающих его, по основным типам традиций восточных славян. Лекцию читает Мария Тетюцкая, фольклорист, этномузыколог, выпускница РАМ имени Гнесиных.