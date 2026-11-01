В старинной московской усадьбе ты погрузишься в атмосферу русского свадебного обряда: звонкая песня, сакральные смыслы, аутентичные угощения и мастер-класс. Свадьба — не просто праздник. Для наших предков это был переходный ритуал, способный упорядочить жизнь, связать поколения и закрепить новый статус. Ритуал этот сопровождали не только веселье и гуляния, но и плач, проживание горя и уход из одной жизни, чтобы переродиться в другой: за каждым жестом и предметом скрывалась целая философия — здесь помогут её разглядеть. Что тебя ждёт: Песни, которым больше века. Услышишь свадебные мелодии из разных уголков России — те самые, что звучали на деревенских празднествах. История обряда. Расскажут, как предки проживали переход в семейную жизнь, какие ритуалы сопровождали этот переход и почему они были так важны. Реконструируем и проведём некоторые из самых ярких и трогательных. Что ещё? По свадебной традиции тебя ждёт накрытый стол, где ты сможешь преломить хлеб (и выпить настойку, конечно же) с другими гостями. Перед концертом ты сможешь также посетить мастер-класс текстильного дизайнера АртМатрона — она расскажет о традиционном промысле: набойке по ткани. Приходи за: • песнями наших предков; • атмосферой старинного дома при свечах; • разговором о том, на чём строилась жизнь прошлых поколений; • домашним угощением и мастер-классом. Программа: 19:00 — сбор гостей (успеешь освоиться, познакомиться с гостями и пригубить чарочку) 19:30 — начало программы 21:00 — окончание Рекомендуемые цвета нарядов: белый, чёрный, благородный красный.