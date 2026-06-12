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Инфекционные заболевания в истории живописи

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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500₽
Возраст 16+

Про событие

Многие века инфекции считались таинственными болезнями и объяснялись сверхъестественными причинами — одержимостью злыми духами или божественным наказанием. Эпидемии чумы в Европе оставили глубокий след в культуре и искусстве: все мы знаем изображения чумного доктора и видели на картинах смерть с косой, собирающую кровавую жатву — человеческие жизни. Некоторые заболевания наоборот считались «аристократической болезнью» и их симптомы воспринимались как эталон красоты. Сам Оскар Уальд писал в своих произведениях об эстетичности этой болезни. На лекции «Инфекционные заболевания в истории живописи» обсудят как общество мистифицировало представления об инфекционных заболеваниях и какое отражение эти представления нашли в искусстве. Изучат полотна, на которых герои картин горят антоновым огнем и устраивают пляски святого Витта, а доктора пытаются лечить пациентов и изгоняют из них злых духов. Рассмотрят как томные красавицы угасают от аристократической болезни и обсудят, как постепенно мистическое представление об инфекционных заболеваниях трансформировалось в современное научное восприятие. Лекцию читают: Валерия Либерман — врач-терапевт, научпоп лектор и ведущая кружков по медицине в проекте Sciencely. Марта Рощупка — искусствовед, научпоп лектор, исследователь искусства ХХ-ХХI века.

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