Российская рок-группа. Сочетает элементы новой волны, ретро-рока, постпанка, панка и гаражного рока 60–70-х годов. «Диктофон» представляет новый студийный цикл «Каникулы». В течение года коллектив выпустит четыре сезонных релиза, каждый из которых станет отдельной главой новой работы группы. Новая программа «Осенние каникулы» с последними релизами, специальными гостями и любимыми хитами ждёт тебя.