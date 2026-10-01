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Диктофон

Base
улица Орджоникидзе, 11

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от 2200₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Российская рок-группа. Сочетает элементы новой волны, ретро-рока, постпанка, панка и гаражного рока 60–70-х годов. «Диктофон» представляет новый студийный цикл «Каникулы». В течение года коллектив выпустит четыре сезонных релиза, каждый из которых станет отдельной главой новой работы группы. Новая программа «Осенние каникулы» с последними релизами, специальными гостями и любимыми хитами ждёт тебя.

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