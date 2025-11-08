Лекция посвящена одной из самых интересных эпох в истории древнерусского искусства — XVII столетию. Сложный и неоднозначный характер происходивших изменений складывается в картину, позволяющую глубоко понять отечественную средневековую культуру. Слушатели узнают, как в период драматических трансформаций русского общества в искусстве удивительным образом сочеталось строгое следование веками устоявшейся традиции с радикальным обновлением художественных вкусов и приемов. Лекцию прочитает младший научный сотрудник Отдела истории славянских литератур Института славяноведения РАН Петр Владимирович Пшеничный.