Ivanka совместно с Люмирест проведут особенный вечер — атмосферный концерт при свечах в панорамном пространстве ресторана на высоте Москва-Сити. «Русская душа» в этот вечер — не про страну на карте, а про состояние человека. Про музыку, которая умеет трогать глубоко и остаётся актуальной вне времени. Русская культура сегодня вновь звучит современно, тонко и дорого, а её музыкальные традиции продолжают вдохновлять мировую сцену. 2000 свечей, живой оркестр, огни вечернего города и гастрономический сет от Ivanka создадут атмосферу вечера, который хочется прожить медленно и запомнить надолго. Что входит в формат: Гастрономический сет от ресторана из 3 курсов, приветственный бокал игристого. Время выстроено так, чтобы каждый момент проживался. Паузы становятся частью вечера и усиливают общее ощущение. Это не просто концерт. Это современная интерпретация русской души. Вечерний дресс-код. Количество мест ограничено.