Погрузись в атмосферу настоящего русского праздника — через историю чая, рождественские обычаи и тёплые чаепития, которые веками собирали за столом семьи и друзей. На лекции ты узнаешь: — Что пили в России до появления чая — Какие напитки предлагали на новогодних ярмарках — Когда чай впервые появился в России и как стал частью повседневной жизни — Что такое «чайная сиеста» и другие ушедшие традиции чаепития — Как зарождались Рождественские и новогодние обычаи в Российской империи — Что объединяло чайный стол и новогоднюю ёлку в домах XIX века — Как и почему возникла традиция дарить подарки под ёлкой — Как устраивались благотворительные ёлки и почему они имели особое значение Рассказывать про чайную культуру в России будет проект «Нитка» Нитка — не просто магазин чая, а проект, восстанавливающий утраченные культурные Для Нитки чаепитие — не ритуал, а живая часть культуры, наравне с искусством и философией. После лекции всех ждёт чай из настоящего самовара и тёплые разговоры — как это было у наших предков, и как должно быть снова.