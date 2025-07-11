Cамый масштабный фестиваль сидра и сидровой культуры, который объединяет всех ценителей вкусного напитка. 11 и 12 июля 2025 года откроются двери фестиваля, где тебя будут ждать реки разнообразных сортов сидра и уютные берега для отдыха. На фестивале ты сможешь узнать все секреты своего любимого сидра прямо от мастеров, которые стоят за его созданием. Это не просто дегустация — это целый день, наполненный новыми открытиями, увлекательными квизами с призами и возможностью сделать классные фотографии. Чем заняться на фестивале: - попробовать разный сидр и найти любимый - лично пообщаться с сидроделами - получить мерч фестиваля - послушать выступления - выиграть в квиз - отдохнуть и вкусно поесть - сделать классные фотки - поучаствовать в розыгрышах и конкурсах