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Руслан Хамибин: «Жить или не жить (вечно)»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Время: его вечно не хватает и каждый хотя бы раз задумывался о том, как было бы круто спать меньше или вообще не спать, чтобы успеть все и даже больше. А может, было бы круто вообще не умирать? Вроде бы никаких подвохов нет - живи да живи и радуйся вечной жизни и новым технологиям. Однако все - как всегда - неоднозначно, и поэтому ты погрузишься в захватывающий мир трансгуманизма – философского и научного движения, стремящегося радикально улучшить человеческие возможности с помощью передовых технологий. Если тебе интересны футурология, биотехнологии, философия, то лекция не оставит тебя равнодушным, так потрать же немного своего драгоценного времени на обсуждение вечных вопросов. Лектор: Руслан Хамибин – автор проекта «Хамибин 2.0». Блогер, популяризатор спекулятивной биологии. Количество мест ограничено.

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