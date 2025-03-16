Время: его вечно не хватает и каждый хотя бы раз задумывался о том, как было бы круто спать меньше или вообще не спать, чтобы успеть все и даже больше. А может, было бы круто вообще не умирать? Вроде бы никаких подвохов нет - живи да живи и радуйся вечной жизни и новым технологиям. Однако все - как всегда - неоднозначно, и поэтому ты погрузишься в захватывающий мир трансгуманизма – философского и научного движения, стремящегося радикально улучшить человеческие возможности с помощью передовых технологий. Если тебе интересны футурология, биотехнологии, философия, то лекция не оставит тебя равнодушным, так потрать же немного своего драгоценного времени на обсуждение вечных вопросов. Лектор: Руслан Хамибин – автор проекта «Хамибин 2.0». Блогер, популяризатор спекулятивной биологии. Количество мест ограничено.