Раны и переломы — вещь очень неприятная, и люди постоянно пытаются ускорить их заживление. Есть много способов сделать это, и ты узнаешь о довольно интересном, разработанном на стыке материаловедения, физики и регенеративной медицины. Узнаешь, как можно получить тончайшие нанометровые полимерные нити, как они влияют на ткани при заживлении, какая связь существует между электричеством и регенерацией клеток и как усилить этот эффект восстановления. На лекции простым языком будут рассказаны научные основы получения инновационных полимерных скэффолдов методом электроспиннинга, свойства и механизмы действия этих «наноспагетти», способных значительно ускорить процессы заживления и регенерации тканей. Лектор: Руслан Хамибин — автор проекта «Хамибин 2.0». Блогер, популяризатор спекулятивной биологии.