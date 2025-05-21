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Руслан Хамибин «Как наноспагетти раны заживляют»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Раны и переломы — вещь очень неприятная, и люди постоянно пытаются ускорить их заживление. Есть много способов сделать это, и ты узнаешь о довольно интересном, разработанном на стыке материаловедения, физики и регенеративной медицины. Узнаешь, как можно получить тончайшие нанометровые полимерные нити, как они влияют на ткани при заживлении, какая связь существует между электричеством и регенерацией клеток и как усилить этот эффект восстановления. На лекции простым языком будут рассказаны научные основы получения инновационных полимерных скэффолдов методом электроспиннинга, свойства и механизмы действия этих «наноспагетти», способных значительно ускорить процессы заживления и регенерации тканей. Лектор: Руслан Хамибин — автор проекта «Хамибин 2.0». Блогер, популяризатор спекулятивной биологии.

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