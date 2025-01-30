В красивом особняке при свечах, в окружении старинных предметов, пройдёт авторский концерт выдающегося исполнителя и музыковеда Алексея Сканави и Ольги Вахромеевой. Костюмированные балы были одним из любимых развлечений высшего общества в России во второй половине 19 века. И сюита Рубинштейна даёт яркую музыкальную зарисовку одного из таких балов. В стремительном вихре перед слушателями пронесутся парные музыкальные портреты-маски — Астролог и Цыганка, Пастух и Пастушка, Боярин и Боярыня, Тореадор и Испанка, Корсар и Гречанка и многие другие персонажи, запечатленные в музыке одним из выдающихся пианистов-виртуозов позапрошлого столетия, основателя первой российский консерватории, а заодно — и всей русской фортепианной школы. Каждый образ воплощает очарование и драму эпохи, даря слушателям путешествие в мир блестящих маскарадов и утонченных развлечений. За роялем — выдающиеся исполнители Алексей Сканави и Ольга Вахромеева, которые в четыре руки исполнят редкую сюиту Антона Рубинштейна «Костюмированный бал» в его оригинальном звучании. Этот шедевр виртуозной салонной музыки 19-го века нечасто можно услышать на концертной эстраде целиком и в его оригинальной версии, а на единственной выпущенной пластинке записана лишь половина пьес, да и то в оркестровом переложении. Именно это и привлекло внимание московского пианиста и телерадиоведущего, известного пропагандиста классической музыки Алексея Сканави. В ансамбле с пианисткой Ольгой Вахромеевой он подготовил эту уникальную программу к концертному исполнению (с небольшими сокращениями) и к записи всего цикла, которая намечена на этот год. Возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.