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Про событие
Звуки, числа и математика времени — так строил свой мир Зангези. Тут строят свою реальность с помощью электроники, минимал-хауса и техно в двух румах особняка на гончарной улице Занавес из бархата отсекает всё лишнее, оставляя только лёгкую, немятежную атмосферу встречи старых и новых друзей Denis Korablev Rabotnic Stab9 Shyam Undo Buwalda Dias
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