Звуки, числа и математика времени — так строил свой мир Зангези. Тут строят свою реальность с помощью электроники, минимал-хауса и техно в двух румах особняка на гончарной улице Занавес из бархата отсекает всё лишнее, оставляя только лёгкую, немятежную атмосферу встречи старых и новых друзей Denis Korablev Rabotnic Stab9 Shyam Undo Buwalda Dias