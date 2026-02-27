Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Открытие сезона танцев с пространством Original. В хайлайтах сербский артист Ragan, резидент культового Supermarket Club в Цюрихе, и лайвы от Symbol и Ab Show. Варм-ап от Baikalov, в середине ночи Cancelled, а за утро отвечает Shyam. Лайн-ап: AB Show live Symbol live Ragan Baikalov Cancelled Shyam
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи