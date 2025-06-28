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Про событие
Тебя ждёт авторская кухня от Вадима Шафакова (шеф La Virgen), три бара с авторскими коктейлями и настойками. Обновлённая летняя веранда от агентства Hello.Kruzhok: четырёхчасовой b2b сет Petrenko (J.P) и Ptashenko. Разогреют танцпол Pallna и Lampasova. Line-up: Petrenko x Ptashenko (4 hours) Lampasova Pallna
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