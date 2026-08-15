Едет из одной столицы в другую (заскакивая, видимо, по пути за подкреплением в третью) и везёт внушительный эмо-хардкор состав. Лайнап этого вечера явно эксклюзивный: Эрзац (единственная московская группа) ZЁRNA (Санкт-Петербург) yourneck (Иваново) кту (Санкт-Петербург) URODA (Санкт-Петербург)