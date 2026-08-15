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Про событие
Едет из одной столицы в другую (заскакивая, видимо, по пути за подкреплением в третью) и везёт внушительный эмо-хардкор состав. Лайнап этого вечера явно эксклюзивный: Эрзац (единственная московская группа) ZЁRNA (Санкт-Петербург) yourneck (Иваново) кту (Санкт-Петербург) URODA (Санкт-Петербург)
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