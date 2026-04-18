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Розы-Берёзы

Даниловский Event hall, Дубининская улица, 71

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от 0₽ до 3500₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Выставка-маркет-арт-лекторий коллекционных медведей и крафтовых вещей. В течение двух дней пространство объединит независимые дизайнерские бренды, авторские ремесленные проекты и образовательную программу. Гостей ждёт тщательно отобранная коллекция предметов — от керамики и украшений до дизайнерской одежды, текстиля и гастрономии, а также арт-лекторий Sub rosa с лекциями о культуре, истории и современной эстетике. Отдельной частью программы в этом году станет благотворительный аукцион: собранные средства будут направлены в фонд помощи животным. Для проекта это продолжение общей философии — внимания к дому, деталям и осознанному отношению к жизни. Вход свободный 18-19 апреля с 12:00 до 20:00

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