Выключи свет — включи Рождество! В полной темноте, где звук становится светом, тебя ждёт необычный рождественский концерт. Когда за окном непонятная погода, а душа ждёт праздника и тихого чуда — приходи на концерт, который создан специально, чтобы согревать сердца. Встреча в уютной темноте, а художественное слово Марины Лисовец и звуки саксофона, фортепиано (и вокал!) Алексея Геращенко унесут тебя в настоящее праздничное рождественское действо...