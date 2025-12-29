ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Рождество, опять

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Бруклин, несколько дней до Рождества. Тихий парень Ноэл — одинокий продавец рождественских елок. Его магазинчик на углу — это трейлер на обычной улице Гринпойнта. Некоторое время назад его бросила подруга, и в это Рождество он приехал в Нью-Йорк один. День за днем Ноэл сонливо продает ели, и, кажется, постепенно отрешается не только от коллег и покупателей, но и от всего мира, пока случайно не находит в парке девушку, потерявшую сознание. Запись — в комментариях к посту.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста