Провожай время мигающих огней — готовься к последнему Рождеству и прощайся с Бланком. Это будет финальная вечеринка с Highway Family. В эту ночь соберут всё, из чего складывалась магия: музыку, танцы до рассвета, случайные встречи, бесконечные разговоры, а также все проживут Рождественскую ночь вместе. Come Closer Aka Mike Spirit + Asaga Monoplay Dj Set Skif Anjei Agma (Live) Redoblue Autboy & Dreamorave (Live) Sansa Peter Lankton Remark Oduki Вход: С 20:00 до 22:00 — бесплатный, по предварительной регистрации С 20:00 до 05:00 — по билетам