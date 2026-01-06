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Рождество

Хохловский переулок, 7-9с2

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 7000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Провожай время мигающих огней — готовься к последнему Рождеству и прощайся с Бланком. Это будет финальная вечеринка с Highway Family. В эту ночь соберут всё, из чего складывалась магия: музыку, танцы до рассвета, случайные встречи, бесконечные разговоры, а также все проживут Рождественскую ночь вместе. Come Closer Aka Mike Spirit + Asaga Monoplay Dj Set Skif Anjei Agma (Live) Redoblue Autboy & Dreamorave (Live) Sansa Peter Lankton Remark Oduki Вход: С 20:00 до 22:00 — бесплатный, по предварительной регистрации С 20:00 до 05:00 — по билетам

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