Рождественское перерождение
Столярный переулок, 3к15
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Впервые на сцене ДК Рассвет — вокально-хоровая часть музыкального ансамбля Vox Cordis. В его новой программе — сочинения XX и XXI веков для хора — от Пярта и Шнитке до современных норвежских и латвийских композиторов. А своего рода камертоном для неё послужит хорал из баховских «Страстей по Матфею» — с него начнётся концерт.
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