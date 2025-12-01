Впервые на сцене ДК Рассвет — вокально-хоровая часть музыкального ансамбля Vox Cordis. В его новой программе — сочинения XX и XXI веков для хора — от Пярта и Шнитке до современных норвежских и латвийских композиторов. А своего рода камертоном для неё послужит хорал из баховских «Страстей по Матфею» — с него начнётся концерт.