Лучшие бары в сердце Манхэттена, огромная блестящая ёлка Рокфеллер-центра и заснеженные дорожки Центрального парка… Это Рождество в Нью-Йорке! Узнай, как менялся праздник в большом городе от уютных 60-х до ярких нулевых вместе с известным столичным крунером Антоном Ярославским. Рождественский джаз в исполнении Антона Ярославского создаёт не фон, а поистине волшебное и стильное звучание духа шестидесятых в обличии бархатного голоса. В этот вечер ты услышишь всю рождественскую джаз-классику: «Jingle Bells», «Last Christmas», «Happy New Year», «Let It Snow», «All I want for Christmas is you» и другие рождественские песни Мэрайи Кэри, Майкла Бубле, ABBA, Дина Мартина. Хэдлайнер — Антон Ярославский. Шикарный вид, иммерсионные экраны, новогодний декор, любимый артист и атмосфера Рождества.