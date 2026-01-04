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Рождественский джаз Нью-Йорка 60-х

Театр «ОДЕОН», 3-я улица Ямского Поля, 15

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Завершение:

от 3900₽ до 6100₽
Возраст 6+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Лучшие бары в сердце Манхэттена, огромная блестящая ёлка Рокфеллер-центра и заснеженные дорожки Центрального парка… Это Рождество в Нью-Йорке! Узнай, как менялся праздник в большом городе от уютных 60-х до ярких нулевых вместе с известным столичным крунером Антоном Ярославским. Рождественский джаз в исполнении Антона Ярославского создаёт не фон, а поистине волшебное и стильное звучание духа шестидесятых в обличии бархатного голоса. В этот вечер ты услышишь всю рождественскую джаз-классику: «Jingle Bells», «Last Christmas», «Happy New Year», «Let It Snow», «All I want for Christmas is you» и другие рождественские песни Мэрайи Кэри, Майкла Бубле, ABBA, Дина Мартина. Хэдлайнер — Антон Ярославский. Шикарный вид, иммерсионные экраны, новогодний декор, любимый артист и атмосфера Рождества.

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