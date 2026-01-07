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Рождественская Quintessence

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Входим в новый сезон на максимальном стиле, в любимом месте и в символичный день. Если и возможно соединить эстетику и душевность, то лучшего момента для этого не найти. CPSL (live) Dmitry Gasparov Nechkin Rayme (live) xandr.vasiliev (live) Yaroslav Ikonnikov

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