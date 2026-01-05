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Рождественская история

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

Авторское осмысление пришествия на Землю Христа, вдохновлённое романом Ивана Шмелёва «Лето Господне». А какое оно, Рождество? — Зимнее, морозное, с узорами на окнах и мелодичным колокольным звоном? Или оно в домашних поделках, которые дети смастерили вместе с родителями и повесили на елку, готовясь к празднику? Или же это история, которая случилась две тысячи лет назад в пещере, когда в мир пришел Спаситель, Царь царей, Король королей? Раньше на Рождество в домах играли спектакли-вертепы: в комнате ставили ясли, сооружали пещеру и рассказывали друг другу историю о появлении на свет младенца Иисуса. Папа влетал в комнату, как архангел, сыновья становились волхвами, а дочке доверяли роль Марии. А потом долго у печки пели колядки, прославляющие светлый праздник. В спектакле Театра Вкуса воссоздаётся эта светлая традиция: зрители приглашаются в настоящий вертеп и становятся участниками Рождественских событий.

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