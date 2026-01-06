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Рождественская гонг пуджа

Sattva Yoga Studio, Большой Каретный переулок, 8с2

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Завершение:

от 6500₽ до 13000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Рождество — время тишины, света и внутреннего перерождения. Ночь, когда особенно тонко ощущается связь с собой, когда можно отпустить старое и позволить новому родиться мягко и без усилия. Именно в эту волшебную и сакральную ночь большой гонг ОМ и другие гонги будут звучать всю ночь до раннего утра, погружая участников в пространство целительных вибраций. Гонг-пуджа длится около 7,5 часов — это эквивалент десяти 45-минутных гонг-сетов. Практика способствует глубокому ощущению покоя и благополучия, укреплению нервной системы, балансировке, восстановлению энергии и жизненной силы. Погружаясь в звук, ты словно выходишь за пределы обычного времени. Функциональная гармония тонов гонга создаёт внутреннюю неподвижность — то редкое состояние, в котором происходят настоящее восстановление и глубокое исцеление. В рождественскую ночь этот процесс ощущается особенно мягко и глубоко, как возвращение домой — к себе настоящему. Это ночь, когда намерения слышны яснее, тело расслабляется глубже, а сердце открывается естественно. Звук гонгов в это время становится проводником — между старым и новым, между суетой и тишиной, между внешним миром и внутренним светом. Стоимость: 6500 руб. до 31 декабря, далее 7500 руб. Для пар 12000 руб, далее 13000 руб. Утром тебя ждёт лёгкий завтрак.

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