Рождество — время тишины, света и внутреннего перерождения. Ночь, когда особенно тонко ощущается связь с собой, когда можно отпустить старое и позволить новому родиться мягко и без усилия. Именно в эту волшебную и сакральную ночь большой гонг ОМ и другие гонги будут звучать всю ночь до раннего утра, погружая участников в пространство целительных вибраций. Гонг-пуджа длится около 7,5 часов — это эквивалент десяти 45-минутных гонг-сетов. Практика способствует глубокому ощущению покоя и благополучия, укреплению нервной системы, балансировке, восстановлению энергии и жизненной силы. Погружаясь в звук, ты словно выходишь за пределы обычного времени. Функциональная гармония тонов гонга создаёт внутреннюю неподвижность — то редкое состояние, в котором происходят настоящее восстановление и глубокое исцеление. В рождественскую ночь этот процесс ощущается особенно мягко и глубоко, как возвращение домой — к себе настоящему. Это ночь, когда намерения слышны яснее, тело расслабляется глубже, а сердце открывается естественно. Звук гонгов в это время становится проводником — между старым и новым, между суетой и тишиной, между внешним миром и внутренним светом. Стоимость: 6500 руб. до 31 декабря, далее 7500 руб. Для пар 12000 руб, далее 13000 руб. Утром тебя ждёт лёгкий завтрак.