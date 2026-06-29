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  1. Москва
  2. События

Рождение психополитики

Чистопрудный бульвар, 25

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Терапевтический язык стал универсальным объяснением жизненных неурядиц в диапазоне от семейных разборок до мировых катаклизмов. Как психотерапия стала доминирующим дискурсом, что скрывают разговоры о ментальном здоровье и как люди стали заложниками изнурительного строительства собственного «Я» — узнаешь в изложении публициста Антона Васильева. После лекции — открытая дискуссия.

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