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Про событие
Терапевтический язык стал универсальным объяснением жизненных неурядиц в диапазоне от семейных разборок до мировых катаклизмов. Как психотерапия стала доминирующим дискурсом, что скрывают разговоры о ментальном здоровье и как люди стали заложниками изнурительного строительства собственного «Я» — узнаешь в изложении публициста Антона Васильева. После лекции — открытая дискуссия.
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