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Я бреду говорю спасибо И поздравляю с тысячами тысяч лет Нас не было б без твоего изгиба Погибли б так и не увидев свет Бредем мы к бреду ведь нам незачем бродить Настаиваться квасом иль вином Мы б города так не сумели б сгородить Мы б жили в городе по худшему ином Спасибо бреду За повседневности победу За сладости к обеду Заеду Ка Я На день рожденьице К нему PS Нет, редакция тоже не поняла, что конкретно будет происходить на мероприятия. Но мы чекнули соц.сети сообщества https://t.me/nelubobrediye и рискнём предположить, что планируется аудиовизуальный удар по всем, попавшим в радиус. Расскажи, если сходишь.
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