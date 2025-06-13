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  1. Москва
  2. События

Рождение бреда

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

231₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Я бреду говорю спасибо И поздравляю с тысячами тысяч лет Нас не было б без твоего изгиба Погибли б так и не увидев свет Бредем мы к бреду ведь нам незачем бродить Настаиваться квасом иль вином Мы б города так не сумели б сгородить Мы б жили в городе по худшему ином Спасибо бреду За повседневности победу За сладости к обеду Заеду Ка Я На день рожденьице К нему PS Нет, редакция тоже не поняла, что конкретно будет происходить на мероприятия. Но мы чекнули соц.сети сообщества https://t.me/nelubobrediye и рискнём предположить, что планируется аудиовизуальный удар по всем, попавшим в радиус. Расскажи, если сходишь.

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