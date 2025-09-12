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Rozarium

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Особняк Yauza Place зацветет не по календарю — пятница собирается в харизматичный букет, где Roza станет акцентным цветком, вокруг которого выстроится композиция вечера. Лайнап — если не малинник, то точно розариум: Feodora Roza Vesna Agata Будь внимателун: наличие регистрации не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Забронировать стол можно по телефону.

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