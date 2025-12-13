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Роза Хутор

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Готовь сани летом, а настрой на горнолыжный сезон — в ноябре. На курорте Роза Хутор скоро стартует сезон катания, а пока горы ждут первых райдеров, Yauza Place приглашает тебя, чтобы разделить сладкое чувство предвкушения сезона на большом московском препати. Тебя ждёт многогранная программа из трех частей: утренней, дневной и вечерней. В планах — лекторий с участием профессиональных спортсменов, вечеринка с известными именами в лайнапе и не только. Будьте внимателен: наличие билета не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане.

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