Готовь сани летом, а настрой на горнолыжный сезон — в ноябре. На курорте Роза Хутор скоро стартует сезон катания, а пока горы ждут первых райдеров, Yauza Place приглашает тебя, чтобы разделить сладкое чувство предвкушения сезона на большом московском препати. Тебя ждёт многогранная программа из трех частей: утренней, дневной и вечерней. В планах — лекторий с участием профессиональных спортсменов, вечеринка с известными именами в лайнапе и не только. Будьте внимателен: наличие билета не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане.