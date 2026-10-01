Рой Лихтенштайн — скучный человек. Хорошая семья, хорошее образование, два брака, двое детей, ну и изобретение легендарного стиля. Можно ли подумать, что такой «крепкий» мастер занимался комиксами? Но уж точно можно предположить, что именно он, скучный образованный мастер, сделал комикс высоким искусством! Ты увидишь, как ирония, техника и массовая культура создали один из самых узнаваемых художественных языков XX столетия. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.