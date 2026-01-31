Свечи сами по себе создают особую атмосферу в доме, дарят тепло и уют. А представь, какой эффект произведут свечи, расписанные лично тобой! Ты сможешь добавить им индивидуальности, сделать их эксклюзивными предметами декора твоего пространства или подарить друзьям и родным нечто особенное и душевное. Тебя ждёт: — создание трёх уникальных свечей ручной работы; — обучение основам художественной росписи по восковой поверхности; — возможность добавить декоративные элементы и создать настоящее произведение искусства.