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Роспись свечей

Лепим-Рисуем
Федеративный проспект, 46к1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Свечи сами по себе создают особую атмосферу в доме, дарят тепло и уют. А представь, какой эффект произведут свечи, расписанные лично тобой! Ты сможешь добавить им индивидуальности, сделать их эксклюзивными предметами декора твоего пространства или подарить друзьям и родным нечто особенное и душевное. Тебя ждёт: — создание трёх уникальных свечей ручной работы; — обучение основам художественной росписи по восковой поверхности; — возможность добавить декоративные элементы и создать настоящее произведение искусства.

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