На мастер-классе ты сможешь раскрасить сумку с помощью красок и авторских шаблонов. Это отличная возможность создать стильный аксессуар, который будет радовать тебя предстоящей весной. Если ты не хочешь расписывать сумку, можно будет расписать футболку. Все необходимые материалы включены в стоимость.