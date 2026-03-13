Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты сможешь раскрасить сумку с помощью красок и авторских шаблонов. Это отличная возможность создать стильный аксессуар, который будет радовать тебя предстоящей весной. Если ты не хочешь расписывать сумку, можно будет расписать футболку. Все необходимые материалы включены в стоимость.
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