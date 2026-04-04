На арт-терапии в тёплом женском круге сможешь поговорить о личных ритуалах, семейных традициях, умении отмечать маленькие и большие события, а ещё создашь авторскую хлопковую скатерть для дома и пикников! Опыт рисования не нужен: начнёшь с простых форм, а дальше рисунок поведёт тебя. Что будет: – Практика руками (краски по ткани, трафареты): от минимализма до этники. Тебе будет помогать профессиональный художник. – Живой разговор в кругу – Уйдёшь с готовой скатертью и списком идей личных ритуалов Количество мест ограничено. Стоимость билетов: 2300 рублей за одного, 2000 рублей при покупке от 2 билетов.