ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Роспись пряников

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс, на котором ты задекорируешь имбирные пряники. Что тебя ждёт? — Получишь массу удовольствия от работы с пряничками — Поговоришь о тонкостях и нюансах сахарной глазури и выпечке — Собственноручно распишешь 6 больших пряников (золотым кандурином) — Освоишь несколько техник декора — Узнаешь как и сколько по времени правильно хранить пряничные изделия После мастер класса ты сможешь удивлять своих родных и близких оригинальными подарками, сделанными с душой. А обаятельный кондитер Марина каждому уделит внимание и подскажет, если что-то не получится. Каждый участник расписывает 6 пряников, общий вес 450г, крафтовая коробочка в подарок. Также ты получишь теоретический материал с рецептом пряничного теста. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста