Мастер-класс, на котором ты задекорируешь имбирные пряники. Что тебя ждёт? — Получишь массу удовольствия от работы с пряничками — Поговоришь о тонкостях и нюансах сахарной глазури и выпечке — Собственноручно распишешь 6 больших пряников (золотым кандурином) — Освоишь несколько техник декора — Узнаешь как и сколько по времени правильно хранить пряничные изделия После мастер класса ты сможешь удивлять своих родных и близких оригинальными подарками, сделанными с душой. А обаятельный кондитер Марина каждому уделит внимание и подскажет, если что-то не получится. Каждый участник расписывает 6 пряников, общий вес 450г, крафтовая коробочка в подарок. Также ты получишь теоретический материал с рецептом пряничного теста. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.